屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，先前傳說殉職的3位警消進去射水救爆炸，對此，周春米表示，消防員進入火場後，並沒有射水，在無線電喊撤退後，還沒逃出去就爆炸了。

周春米表示，現在目前住院救治的剩下49位，已約50位返家，對於工廠傳出不良紀錄、是血汗工廠，消防局長許美雪表示，此工廠為經濟部加工出口區，因此所有的勞安檢查及勞工部分都是加工出口區處理，目前已在要資料。許美雪說，對於有無噴水尚無法確認，一切都還要調查。

周春米表示，一切還在等待調查，內政部次長下午3時許將會啟動調查，許美雪說，消防員剛進去就有一個小爆炸，無線電喊撤隊後就有一個大爆炸。

屏東縣府指出，火災發生時，殉職的賴俊儒進入火場，從工廠側門進入廠區觀察火點，不料入內約15公尺就發生爆炸，賴當場遭爆炸威力震飛，送醫後不治，陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔則倒臥在1樓。

周春米說，昨日是於17時31分接獲報案，17時42分到達現場，消防人員在聽從公司人員提供的化學物質資料後，消防員在將近18時進去，因此知道有過氧化物，不能用水，需要用乾粉進去撲滅，因此消防員並沒有進行射水動作，據了解，消防員也是在進去不到10公尺處就發生爆炸。

周春米表示，目前要跟大家報告，目前罹難確定有3位，1位搜尋當中，7位住院治療中，另外失聯6位員工，今早也尋獲2位遺體，縣府也確立了相關準則，第一全力救災，第二責成社會處、勞青處在每個醫院設立慰問、陪伴平台，第三社會處、人事處會助罹難者及受傷者提供慰問金，另外將會盡速調查火警原因，後續的撫卹、賠償還有長期的照顧，也會跟經濟部加工出口區聯合處理。環保局將持續監控空氣品質，目前仍沒有任何異常。