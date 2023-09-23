第十七屆海峽兩岸荊楚媒體行採訪活動於近日(9/21)至素有「亘古無雙勝境，天下第一仙山」美稱的武當山，深入地探訪其源遠流長的道教文化、特色古建築群以及仙霧缭繞的自然風光。

湖北省十堰市武當山是中華道教聖地，相傳玄天大帝就是在此地修仙得道飛升。數百年來，玄帝的神威為四方所知，神名傳遍海內外。每逢三月三、九月九，來自五湖四海、港台、東南亞等地的信衆和遊客都會紛紛上山朝拜，一睹聖地壯觀之景。而九月中旬剛結束的「玄帝文化，尋根之旅」大型主題活動，是近年來最盛大的一次閩台信眾朝拜活動，吸引了萬人前來朝聖，創造了前所未有的盛況。

武當山道教協會鍾學勇理事長表示，早在上世紀九零年代初，武當山就已與台灣信眾建立文化交流等連結，台灣的信眾也會特地前來武當山虔誠朝拜並結緣。而為紀念台灣信眾的虔誠，武當山內就設有兩面高牆作為台灣信眾的功德碑。

在鍾學勇參與過的多次兩岸道教文化交流活動中，令他最印象深刻的是2014年武當山玄天上帝神尊首次赴台巡境的活動，當時約有一兩百人的武當山代表團前往台灣參與。在巡境的一個月裡，他們深刻體驗到台灣人對於道教信仰的虔誠，所經之地都會有大批民眾駐足朝拜並向祖師爺頂禮膜拜，這一場景象讓他留下難以忘懷的深刻印象。道起同源，人屬同根。中華文化的一脈相承，台灣信眾特地前來武當山朝拜表達虔誠之心，令他相當感動。

最後，鍾學勇期望透過媒體行的採訪活動，讓兩岸對於武當山的歷史、文化和宗教背景有了更深刻的理解，並強調文化交流有助於促進民眾對於宗教信仰的理解和中華文化傳承。