台灣衛生棉登上微博熱搜，一名大陸網友PO照片分享一款衛生棉的包裝，只見上面印滿了像是宮廷劇的台詞，讓不少大陸網友驚呼，第一次見到這樣的包裝，也太有趣了，想知道整包都是同樣的台詞嗎？求廠商可以連載劇情。

大陸網友在微博上分享台灣衛生棉，並下標籤「台灣衛生巾真的長這樣」，然後就登上熱搜了。只見一片粉色包裝的衛生棉，包裝上印著「請娘娘賜教，臣妾不敢了。放了臣妾吧！娘娘，臣妾愚鈍。」另一包裝上則寫著「恭送娘娘，臣妾辦事不周請皇上責罰，臣妾心有不甘，人到火境定要出涼感。」

如同宮廷劇的台詞，引起大陸網友討論，「好有意思的包裝，第一次見到」、「這個包裝好好玩，喜歡」、「整包都是一樣的劇情嗎？」、「求廠商連載」、「這包裝怎麼這樣，也太好笑了吧」、「有沒有台灣人可以來解釋一下？這是真的衛生棉？」

另有台灣網友解釋說，這款「娘娘衛生棉」只是台灣其中一個廠牌的衛生棉，並不是所有廠牌都是一樣的包裝，而該款衛生棉是因為「涼感功能」而有名，沒想到在大陸卻會因為包裝而爆紅。而上面的字都是印刷好，每個都一樣，沒有連貫的劇情。