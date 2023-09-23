知名女模若綺不僅是許多節目的助理主持，更是女團「運彩甜心」成員，星途備受看好，常在社群分享私下生活及工作點滴，不過她昨(22日)發文表示得知屏東科技園區發生火災時，擔憂在該工廠任職的弟弟也遭到波及，一度害怕到淚流不止。

屏東科技園區昨(22日)爆炸引發嚴重火警，造成上百人傷亡，包括4名消防員殉職，若綺表示起初看到該報導時，不太敢點進去看，後來接到友人來電詢問：「弟弟怎麼了」，這才意識到爆炸的工廠正是弟弟任職的地方，腦中頓時閃過好幾個念頭，接著立刻打給弟弟確認狀況，心中則是不斷祈求：「他這麼愛加班這麼愛賺錢的，拜託不要」。

好在弟弟隨即接起電話，表示自己平安無事，因為明天正逢補班日，今天剛好輪值晚班，才正準備要出門上班，因此躲過這場劫難，接著慶幸表示：「真的差一秒」，但也帶來壞消息「同事們狀況不太好」，讓若綺持續在內心禱告：「拜託拜託，平安沒事，集氣為屏東受傷的朋友祈禱，拜託拜託，趕緊找到人」。

對此，網友紛紛集氣：「身為屏東人！大家一起為他們祈福加油打氣」、「好像八仙塵爆的翻版，願大家都能平安」、「爆炸的時候我在十幾公里遠都感覺得到，現在只能祈福也幫不了什麼」、「有朋友也是這間公司員工，好在他於爆炸前十分鐘下班離開」。