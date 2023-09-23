高雄市苓雅區武廟路住宅大樓15日發生惡鄰凶殺鄰居命案，家屬今天在市立殯儀館為死者羅姓夫妻舉行告別式，悲痛送2人最後一程，場面哀戚，家屬為顧及死者小孩心理，2名稚兒參加完家祭後即被帶離現場，高雄市長陳其邁在9時30分率領市府團隊抵達致意，親自向家屬慰問後離去。

高雄市苓雅區武廟路某住宅大樓，1名63歲吳姓嫌犯自認樓上鄰居不斷發出噪音，9月15日竟持刀上樓砍殺夫妻倆，2名小童目睹雙親被殺，跑到樓下管理室求助。

死者羅氏夫妻今天上午在高雄市殯儀館舉行告別式，會場以粉紅、藍色氣球佈置，照片則是放上2人甜蜜對視的結婚照片，早上9時先進行家祭儀式，9時30分開始公祭，雙方的親屬及親友陸續抵達會場，悲痛送2夫妻最後一程，死者2名稚兒在參加完公祭後，隨即被家屬帶離返家。

高雄市長陳其邁今天上午9時30分率領市府團隊抵達告別式現場上香致意，隨後逐一向家屬致意慰問後離去。