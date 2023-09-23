香港男神吳彥祖近年將工作重心移往好萊塢，希望能替華人演員在當地闖出一片天，近日他接受港媒專訪，坦言先前因疫情工作、曝光量都變少，他便待在家照顧女兒，沒想到10歲的女兒吳斐然現在長大已經會嘲笑爸爸了，更虧吳彥祖不再走紅走下坡，機場都沒有粉絲要簽名，讓他哭笑不得。

吳彥祖2010年和模特兒老婆Lisa S.結婚，並生下一女，因疫情4年沒回到香港的他，最近接受ViuTV節目專訪，據《東網》報導，吳彥祖表示自己21歲時就帶著1000元美金（約約32000元台幣）隻身到香港遊玩，因拍廣告邀約誤打誤撞進演藝圈，讓他對香港很感恩，並透露當時第一份工作薪資就有約3萬元港幣（約12萬元台幣）。

吳彥祖過去是萬人迷，回歸家庭後也很享受當爸爸、丈夫的日子，回憶先前因為疫情沒工作只能照顧女兒，自己也怕長期跟孩子相處覺得煩，沒想到意外喜歡家庭生活，又想到等女兒長大可能會離家，現在的他就更珍惜和小孩相處的時光，就算被女兒嘲笑已經不紅，吳彥祖也只能苦笑，無法對孩子生氣。

吳彥祖、劉敬曬出在夜市照片。（圖／翻攝自thatdanielwu、jimmm___0504 IG）

吳彥祖過去以《新警察故事》獲得金馬獎最佳男配角獎，近年為了夢想到好萊塢拍片，透露以前華人沒有出現在大螢幕的機會，就算有也可能被定型得演壞人，他說：「但我現在看到門打開了一些，希望自己可以推開這扇門，不過還是很困難」。今年7月他更閃電帶著妻女造訪台灣，拍攝盧貝松新片《TheWeekend Escape（暫譯：周末在台北）》，更請合作《西遊ABC》的劉敬當地陪，稱呼對方「兒子」，在夜市曬出燦笑打卡照，可見對這趟行程相當滿意。