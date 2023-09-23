中美成立兩國經濟領域工作組，中方專家學者指出，2018年以後這種以解決問題為主的對話溝通基本停擺，此次建立工作組是穩定中美關係的機制性具體安排，但具體能有什麼成果仍有待觀察。

中國央視新聞報導，為了落實中美兩國元首去年在峇里島會晤的重要共識，經由中美雙方商定，決定成立經濟領域工作組，包含「經濟工作組」和「金融工作組」，前者由中美兩國財政部副部長級官員領軍，後者由中國人民銀行和美國財政部副部長級官員領軍。

中共外圍官媒環球時報今天引述中國商務部研究院研究員周密說，2018年以後，中美經貿接觸主要以談判為主，高級別的以解決問題為主的對話溝通機制基本停擺，所以這次在中美經貿關係趨於複雜的情況下，建立兩個工作組具有重要的意義和價值。

他認為，兩個工作組建立後，在一些涉及雙邊財金領域的重大問題，中美能夠透過面對面溝通與交流，增進中美兩國在政策決策上的協調性，這也有利於全球經濟復甦。

周密說，中方可能更關注美國的貿易壁壘、關稅、出口管制以及投資限制等問題，而美國可能會強調市場規則、國家安全等問題。

中國學者對中美建立經濟領域工作組都正面看待。報導引述中國世界貿易組織研究會常務理事何偉文說，中美兩個副部長級工作組的成立，是穩定中美關係的機制性具體安排，因此有理由期望在新的工作機制下看到中美取得實質性成果。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌云也認為，雖然中美在經貿問題上分歧比較嚴重，但是工作組的成立能夠為中美尋求彌合分歧創造機會，進一步增進兩國經貿聯繫。

不過，周密也表示，美國政府對中國的基本立場不會改變，中美財金領域新的工作組能夠發揮什麼作用，中美恢復健康經貿關係能夠取得哪些成果，仍然需要進一步觀察。

2022年11月14日，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平在印尼峇里島會晤時，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商，同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）分別在7月、8月到中國訪問。這次中美經濟領域工作組的成立，便是基於葉倫訪中期間與中方達成的共識。