數位發展部長唐鳳參與聯大場邊會議期間，接受美媒採訪時說，歷經年初台馬2條海底電纜遭切斷後，台灣布建備用衛星網絡急迫性增加，正加快進度盼年底前覆蓋範圍擴及全台。

第78屆聯合國大會5日於紐約開議，唐鳳19日接受美國「國家評論」雜誌（National Review）專訪，引述今年2月台馬海底纜線遭切斷事故，指出電纜在修復之前，馬祖民眾通訊不穩長達50天之久。

唐鳳雖未直指北京破壞，不過她表示，當時一週內，2艘懸掛中國國旗的船隻，包括一艘漁船和一艘貨船，意外下錨並繼續前行。

她說，今年布建衛星的可見度和急迫性都提高了。「國家評論」提到，台灣去年就宣布在全台和幾處國外站點，打造700多個低軌衛星接收站。

報導說，唐鳳的談話，時值中國近來升高軍事活動，共機擾台架次激增，國防部長邱國正22日表示，「敵情異常」。此外，總統蔡英文在聯大期間參與紐約民間會議，在預錄影片中提到，中國對台灣施加壓力。

報導提到，台灣和英國衛星服務供應商OneWeb簽約，當唐鳳被問到是否會考慮與美國太空探索科技公司（SpaceX）老闆馬斯克（Elon Musk）發展的「星鏈」（Starlink）合作，唐鳳回應，「不排除任何可能性」。

唐鳳說，台灣民眾或立委並不傾向過度依賴一家衛星供應商，她並補充，數位發展部投資多家衛星供應商，因為台灣希望與不同國家廠商合作，如此一來，來自各國的衛星系統較不易同時被破壞干擾。

她告訴「國家評論」，衛星覆蓋全台的計畫將先從離島開始，預計今年底前擴及全台其他地區。