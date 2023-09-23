數位新媒體時代的到來，給予了Z世代學子們全新的發展機會。為鼓勵大專校院學生發揮創意，森田藥妝集團冠名贊助擧辦「森田藥粧大學校園KOL創意大獎賽」，對全體參與選手，以及獲勝選手的獎金與實物獎勵，總額達100餘萬。這不僅是一場展現創意的舞台，更是一個啟發職涯的平台。森田藥粧集團除了冠名贊助獎項外，賽後還將扶持有意在自媒體KOL職涯上發展的選手們，以森田藥粧品牌自身資源。提供專業培訓與資源扶持，協助他們在自媒體領域開展後續的職涯發展。

森田藥粧集團鼓勵大專校院學生發揮創意 舉辦「森田藥粧大學校園KOL創意大獎賽」提供學子發揮舞台。（圖／森田藥粧集團提供）

本次競賽獲得15所包括金門大學、正修科大、東海大學、崑山科大、文藻語大在內的知名大學院校組成的「青春創意聯盟」共同參與，6月開跑後，選手們展開45天的創意短片製作，並在社群平台上進行激烈點閱競爭。最終吸引超過150萬次觀看，30萬張投票支持，可見學子們的努力確實獲得迴響。

經過產、學、媒體不同領域的專家評審，與點閱及投票合併計分後的結果。產生了前10名的優勝選手，冠軍東海企研所周彥伶同學，亞軍成大生命科學研究所謝侑秀同學，季軍正修科大謝芮凌同學，冠軍選手獲得20萬現金，以及價值5萬元的森田藥粧全年份護膚保養用品。冠亞季軍及第四、第五名選手，並將簽訂黃金精靈協議，可以在未來一年，再獲得品牌贊助的一年期6萬元的獎學金。在職涯的起跑點上，取得先機。

森田藥粧冠名贊助大學KOL創意大獎賽簽約儀式。（圖／森田藥粧集團提供）

9月18日，頒獎典禮中邀請知名網紅作家馬克親自到場勉勵選手，大學院校參與方代表也表達殷切期待，盼活動每年舉辦，成為校園創意盛典。森田藥粧集團出席高層亦肯定活動對產學合作的重要性。得獎學子與家長們在賽後接受採訪時，除表達感謝、也展望對職涯發展充滿信心。在產業轉型的浪潮中，森田藥粧集團作為具社會責任感的國際品牌，為台灣自媒體人才培育盡一份心力，實屬難能可貴。

相信在產、學、媒體各界攜手努力下，台灣青年人的創意之光將會持續閃耀，照亮台灣產業走向更美好的未來。