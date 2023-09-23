國防部21日晚間公布共機動態，首度提到監控福建大埕灣附近地面動態，國防部長邱國正昨（22日）坦言，「最近敵情蠻異常」，但一切都在掌握中。而他今(23日)表示，前一陣子從周邊狀況來看，共軍一方面做海空聯合演習，事實上山東艦也出來擔任假想敵，跟南部戰區編組，在台灣東部外海做演訓。

媒體詢問「最近中共軍機、軍艦頻繁活動，是否會有擦槍走火的風險？」邱國正表示，這也是我們很擔憂的，前一陣子從周邊狀況來看，共軍一方面做海空聯合演習，事實上山東艦也出來擔任假想敵，跟南部戰區編組，在台灣東部外海做很大一個演訓，不管機艦的活動、槍砲的活動，這風險都會提高，所以雙方都應該要注意到，所以為什麼國防部一再呼籲，動作不要太頻仍，擔憂後面狀況發生的話，真的是一發不可收拾，這是我們擔憂的。

媒體追問山東號擔任假想敵的角色？邱國正說，山東艦這一回出來大概不到兩個禮拜，跟中共南部戰區所編組的艦隊擔任假想敵，東部戰區飾演防衛軍，連同空軍出來做這個演訓。

國防部發言人孫立方後來也補充說明，部長所提及山東艦的是9月12日、9月13日那段時間的演練，山東艦與中共南部戰區的船艦編隊作演練，而東部戰區做攻擊的那一方，不是說現在的狀況。

另外，針對屏東大火國軍是否會支援，邱國正表示，目前有派遣兵力備編，不管高雄或屏東分院都有收容，國軍義不容辭幫忙，而化學兵平常防疫工作有做，如果跟化學有關也可以支援，地方政府來做調度，國軍絕對密切配合，因為地方後備指揮部各個SOP，都跟地方融合在一起。