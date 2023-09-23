中華代表團23日參加杭州亞運開幕典禮的名單出爐，包含女子體操代表隊、划船代表隊、3x3男子籃球代表隊、3x3女子籃球代表隊、象棋代表隊、射擊代表隊、網球代表隊、武術代表隊、擊劍代表隊、游泳代表隊、拳擊代表隊、圍棋代表隊、跆拳道代表隊與馬術代表隊，總共69人參加。
我國開幕進場以英文字母做排序，中華隊排在字母「T」，暫定在敘利亞之後，塔吉克之前，以第36個國家或地區進場。
中華代表團23日參加杭州亞運開幕典禮的名單出爐，包含女子體操代表隊、划船代表隊、3x3男子籃球代表隊、3x3女子籃球代表隊、象棋代表隊、射擊代表隊、網球代表隊、武術代表隊、擊劍代表隊、游泳代表隊、拳擊代表隊、圍棋代表隊、跆拳道代表隊與馬術代表隊，總共69人參加。
我國開幕進場以英文字母做排序，中華隊排在字母「T」，暫定在敘利亞之後，塔吉克之前，以第36個國家或地區進場。
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