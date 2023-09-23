亞塞拜然19日發動閃電攻擊控制境內的納戈爾諾．卡拉巴赫地區後，納卡區境內的分離主義分子今天表示，他們正透過談判將部隊撤出納卡區。

美國CNBC新聞網指出，山區地形的納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）雖在國際上被認為屬亞塞拜然，但境內亞美尼亞裔占多數，自1990年代之初以來實質由亞美尼亞掌控，成為亞美尼亞一塊飛地。多年來當地一直是亞塞拜然與亞美尼亞這兩個高加索地區國家間的衝突根源。

亞塞拜然19日發動24小時閃擊出兵，迅速突破納卡區亞美尼亞裔分離主義武裝部隊的防線，奪取戰略據點後迫使分離主義武裝部隊投降。納卡區自治當局投降在亞美尼亞國內引發示威，要求總理帕辛揚下台（Nikol Pashinyan）。

法新社報導，在亞美尼亞裔分離主義武裝部隊同意放下武器後，亞塞拜然21日與對方舉行第一輪「整併會談」。

分離主義武裝部隊表示，他們在俄國調停下與亞塞拜然談判，組織撤軍程序並讓因戰事而流離失所的平民返回家園。

莫斯科方面表示，納卡區分離主義分子目前已繳出6輛裝甲車和800多件軍火。

分離主義武裝部隊宣布進行撤軍談判前，自治當局的發言人表示亞塞拜然部隊已陳兵納卡區主要大城史提帕納科特（Stepanakert）外圍，民生狀況極糟。

當地法新社記者聲稱，納卡區驚慌失措的居民缺乏食物、飲水、藥品與燃料，村莊居民也紛紛湧入城市。