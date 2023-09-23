專程南下駐點的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天前往永康區國防部陸嘉社區視察登革熱防治成果。（洪榮志攝）

專程南下駐點的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天前往永康區國防部陸嘉社區視察登革熱防治成果。（洪榮志攝）

台南市登革熱疫情持續嚴峻，專程南下駐點的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，台南此波疫情已經在9月12日達到最高點，最近反轉的跡象很明顯，但還是要慎防反彈，希望中秋節這一周可以持續下降，讓大家可以安心過中秋。

連日來羅一鈞馬不停蹄視察台南市各疫情熱區的防治工作，今天上午他在台南市登革熱防疫總顧問、前市府衛生局長許以霖及永康區長陳勝楠的陪同下，特地前往永康區國防部陸嘉社區，驗收8月23日疾管署長莊人祥視察後的防治成果。

陳勝楠指出，由於2015年疫情大流行時，陸嘉社區及飛雁新村等2個眷村，為永康區疫情最嚴重的地方，因此今年7月初區公所即已成立專案，針對這2個眷村重點防治。經協調軍方每天派員加強環境整理後，改善成果十分明顯。

羅一鈞仔細視巡後也認為，陸嘉社區經過軍方2個多月來的積極整頓，看起來已經比之前的環境大幅改善，沒有看到有陽性孳生源，但還是有一些環境清理殘留的東西，也跟陳區長討論過，將請地方支援車輛清運走。

至於天溝及環境的部分，還是要持續巡查，也仍會在區級會議持續督導；但整體來說，這裡的環境改善相當明顯，他可以跟永康的居民保證說，中央權管單位很積極地在防疫，與永康最近持續下降的病例趨勢是一致的，請永康的居民可以放心。

羅一鈞還說，依據最新的疫情分析，台南是在9月12日達到此波疫情的最高點，之後就開始緩降，最近反轉的跡象更為明顯；這樣一個反轉的發生，是在中央進駐之前就已經開始了，並不是因為中央進駐才出現這樣的成果，能夠反轉都要感謝市府及市民的努力，中央的相關單位也會盡好本份，把自己管理的居舍或員舍都管理好，他也會在駐守的這一個月時間，每天都來巡視。

羅一鈞強調，目前看起來疫情的反轉可能可以持續，但還是要慎防反彈，大家在自己的出入周圍，都還是要做好孳生源的管理及清除，市府也會繼續防治力道，希望中秋節這一周可以持續下降，讓大家可以安心地過中秋。

軍方表示，1969年國軍實施「陸軍嘉禾」專案，安置在台無眷單身者宿舍，全盛時期陸嘉社區有11棟宿舍、450人居住，但目前僅有退員7人、配偶4人、遺孀32人及看護1人，合計44人集中住在1棟宿舍，但仍有違占人員6人正訴訟中。