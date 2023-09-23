中共領導人習近平力推的「一帶一路倡議」屆滿10週年之際，美國之音今天報導，最新數據顯示，中國對非洲貸款降至近20年來的最低，凸顯當前中國經濟陷入艱困。

報導說，波士頓大學（Boston University）中國與全球發展倡議（GCI）本週發表論文指出，自一帶一路倡議推動以來，中國2021和2022年對非洲的借貸低於20億美元（約新台幣642億元）。

文章指出，貸款額度創20年來最低的原因包括疫情、中國經濟困難、政策轉向，以及有關非洲債務的擔憂。

研究人員發現，2000年到2022年間，中國向一帶一路主要夥伴非洲貸款約1700億美元，2016年達到逾280億美元的高峰後，過去兩年借貸非洲的額度驟降。

中國2021年貸給非洲12億2000萬美元，去年甚至只簽9筆貸款，總額不到10億，僅9億9448萬美元。

發表這篇論文的首席研究員摩西（Oyintarelado Moses）告訴美國之音（VOA）：「趨勢顯示貸款平均值和數額正在減少，中國的政策框架也在轉移，這讓我們預計，數額超過5億美元的大型借貸將會減少。」

研究另發現，雖然先前的多數貸款流入非洲東部和南部國家，2021至2022年則漸漸向西部非洲轉移，流向塞內加爾、貝南和象牙海岸等國。

摩西說，這是因為上述國家向來較少跟中國借錢，所以中國對這些國家的金融風險較低，並說非洲其他地區的國家過去大筆向中國借款，目前正管控債務壓力。

研究指出，由於尚比亞等數個非洲國家可能因債務違約或償債難，導致西方國家指控中國貸款造成債務陷阱後，中國的借貸變得更加謹慎，2021到2022年，剛果、迦納和尚比亞的幾個貸款方案皆因談判失敗而喊卡。

報導說，中國自身經濟減緩是借貸非洲驟降的關鍵因素，因此摩西表示：「總體而言，我們預計，由於非洲國家的需求，中國的貸款將會反彈。但是這種反彈有可能不會回到之前的水平。」

南非國際事務研究中心（South African Institute of International Affairs）外交事務資深研究員范史塔登（Cobus Van Staden）也說，借貸率永遠不會達到2016年的那種水準。

另據英國廣播公司（BBC）中文網10日報導，中國推一帶一路倡議至後期出乎意料的糟，尤其疫情後世界經濟衰退和中美關係惡化，以及全球供應鏈支離破碎，非常不利於這項全球大撒幣的基建方案。

北京安邦智庫創始人陳功表示：「可以大致判斷，（一帶一路）失敗了。至於在多大程度上失敗了，可以討論。」一開始各個地方政府都規劃參與並融入一帶一路，「但現在誰還提？都成為央企的基建項目了」。

旅居美國的不具名中國智庫專家告訴BBC中文網，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。

這名專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」

於是深度參與一帶一路的若干國家未受其利，尤其負債累累的開發中國家，因積欠中國的外債以利率更高的商業援助居多。

再加上美國聯邦準備理事會（Fed）大幅升息，導致融資成本驟增，以及背債國財政管理欠佳等因素，相繼陷入債務危機反而債台高築，可說痛感更強。