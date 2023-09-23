屏東加工出口區明揚國際科技公司廠房昨（22）傍晚發生重大火警，造成4名消防員殉職、百餘人受傷，屏東縣政府啟動大量傷患機制，衛福部次長王必勝昨天晚間也緊急前往現場，並在臉書寫下「部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大」。他今天上午表示，目前共救出102位傷患，尚有16人在加護病房救治中。

王必勝昨天晚間南下趕赴現場，今天清晨在臉書發文表示，已陸續前往高醫附設醫院、國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院、屏東榮民總醫院、屏東寶建醫院、屏東基督教醫院及部立屏東醫院，詳細了解各醫院傷者的傷勢及治療狀況，也探視尚在急診的病人。

他在文中提到，有部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大；部份傷者為移工，除了仲介公司人員現場幫忙，也請縣府予以關心協助；急診也有幾位消防弟兄，對他們的英勇致上敬意。

王必勝今天上午說明，所有傷患分送到屏東及高雄共10家醫院，就醫統計102人，其中38位已經出院，16位還在加護病房，目前仍在救治中；有10位比較嚴重的患者，分別送至高雄長庚和高醫附醫。

王必勝表示，今天凌晨抵達高雄後，陸續前往各家醫院了解傷者狀況，以及醫院是否需要協助，例如燒燙傷加護病房資源夠不夠、後續是否需要別的醫院支援。由於緊急醫療網已有指揮分散傷患，目前各醫院量能充足，全力救治中。

王必勝也提到，有一些再生醫療單位主動聯繫，希望無償提供相關治療，協助燒燙傷患者後續重建，已經向醫院轉達，如果患者日後有需要，都會協助安排。