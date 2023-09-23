美國政府在今年3月首次提出這項規範，成為拜登政府可以開始為半導體業提供約520億美元補貼與獎勵前的最後關卡。該規範設置了一些「國安護欄條款」，禁止請領美國補貼和獎勵的公司在中國和俄羅斯等受關切國家投資擴大半導體產能，並禁止他們涉入與受關切之外國實體的共同研究或技術許可計畫。

此外，這項規範還將一些半導體列為對美國國安至關重要的半導體，將面臨更為嚴格的限制。這些被點名的半導體包括用於量子運算、輻射密集環境和特殊軍事能力的當前世代與成熟節點晶片。

如果獲得補貼的公司違反規定，美國商務部可以收回這筆聯邦資金。

拜登政府在2022年推出的《晶片與科學法案》將提供527億美元，促進美國在地的半導體生產、研究和人力發展，目前已有460多家公司表達申請這項補助的意願。

美國商務部長雷蒙多周二向國會表示，我們必須保持高度警戒，絕不能讓這項補貼的任何一分錢被用來協助中國領先我們。雷蒙多也向國會表示，她已經盡快在加速補貼審批工作，「確實有壓力，我們落後了，但更重要的是我們必須把事情做對。如果我們再花一個月或幾周時間才能把事情做好，我會捍衛這一點，因為這是必要的」。