屏東工廠大火釀悲劇，衛福部長薛瑞元今赴立法院備詢，會前受訪表示，衛福部次長王必勝昨晚已南下屏東，事件發生後已啟動緊急醫療網，若有必要王必勝將協助跨區醫療調度，目前回報資訊看來還足以應付。

薛瑞元受訪表示，現場1名死亡沒有算到緊急醫療系統裡，全部送到醫院的有96人，目前送到醫院的有1名死亡，16人還在ICU（加護病房）。