什麼是X病（Disease X）

英國專家警告，下一場大流行病即將降臨。它已經初露端倪，而且可能遠比上一次更糟，死亡人數恐怕比新冠還要多幾百萬人。

不過，英國衛生專家賓漢（Kate Bingham）和漢米斯（Tim Hames）22日在《每日郵報》（Daily Mail）上發文說，他們目前還不確定，它會以什麼形式流行。這已經夠嚇人了，但更可怕的是，至今世人幾乎毫無準備。為了對抗世界衛生組織（WHO）所謂的X病（Disease X），人們可能又需要在創紀錄的時間內設計並交付疫苗。

如今新冠已成為類似感冒的流行病，科學家明白，它還可能變異，變得更容易傳染，也更會躲避免疫系統，並對抗病毒藥更具抗藥性。但就算新冠病毒突變，和其他病毒造成的威脅相較，仍相形見絀。

至今科學家已注意到25個病毒家族，每一種都有數以百計，甚至數以千計不同的病毒，而其中任何一種都可能演化，引發大流行病。更糟的是，科學家估計，可能有超過100萬尚未發現的病毒，可能產生戲劇性變異，引發跨物種傳染，導致數百萬計人喪生。