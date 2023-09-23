屏東縣「明揚國際」工廠22日晚間發生火警，多名消防員前往救災不幸殉職，其中賴俊儒曾在新竹縣消防局關西消防分隊服務，新竹縣消防局稍早在臉書悼念，「關西分隊都會留一個位子給你！」縣長楊文科也留言表達痛心，感謝賴俊儒曾為新竹縣付出。

賴俊儒是2015年分發至新竹縣消防局關西分隊服務，由於當時尚未服役，在2年後前往屏東服替代役，在役期結束後又回到關西工作1年，再調到屏東縣至今。

關西消防分隊同仁形容賴俊儒為年輕、熱情、開朗的青年，對工作積極向上，每天都笑臉迎人，體能狀況非常好，甚至常訓跑步跑過頭，成為常訓傳奇。

乍聞噩耗，關西消防分隊許多成員、協勤義消、救護義消都不敢置信、徹夜難眠，儘管賴俊儒在屏東縣服務，仍常返關西，與隊上感情很好，每年還會寄水果、參加聚會，感情非常好，他的殉職，令人哀痛。

消防局臉書寫到，關西分隊「永遠都會留一個位子給你！」許多網友也紛紛留言，祝福英勇的消防員一路好走。