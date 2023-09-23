花蓮慈濟醫院器官移植暨捐贈中心團隊。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮一名60歲的徐生先，今年4月被診斷罹患肝腫瘤、肝癌，因不適合切除手術，僅剩肝臟移植治療方案。大女兒成功配對可捐肝給父親，今年8月經花蓮慈濟醫院器官移植中心進行移植手術，父女二人恢復狀況良好。比起擔憂自己，女兒說更憂心爸爸的身體情況，看到爸爸術後恢復相當好，也終於能放下心中的石頭。

徐先生患B型肝炎20多年，雖然日常穩定服藥、健康飲食和定期運動，努力控制肝病病情，但慢性肝病的不可逆性仍導致肝功能逐漸衰退，走向肝纖維化和肝硬化。今年4月發現肝臟長了3顆腫瘤，最大達4.5公分。門諾醫院醫師蔡均埏診斷確認肝腫瘤，協助轉介至花蓮慈院陳言丞主任的門診。

由於徐先生的肝功能不佳，且合併黃疸及腹水，不適合以腫瘤切除術、栓篩或免疫療法進行治療，幸符合加州大學舊金山分院的移植治療標準(UCSF Criteria)，進而透過親屬或非親屬間的配對，找尋治療肝癌希望。

經過比對，徐先生的大女兒與二女兒皆符合配對資格。由於二女兒有輕度脂肪肝，加上肝臟右葉較大，而成人捐肝的捐贈者通常會取右葉，醫師評估後決定讓大女兒捐贈。經過移植團隊5位醫師協力完成，術後也並無出現感染及併發症，父女二人在術後1個月順利出院。

徐先生說，對女兒感到很心疼，是無法用言語表達的感恩，他承諾未來一定會繼續控制好飲食，保持身體狀態，讓體內得來不易的健康肝臟能夠長久地運作下去。女兒表示，看到爸爸術後恢復良好，水腫的下半身也明顯消失了，才稍稍放心。