中秋節即將到來，儘管烤肉、放煙火是許多民眾慶祝中秋的「儀式性」活動，但台南市政府工務局今天表示，根據《台南市公園綠地管理自治條例》，為維護公園綠地舒適的休憩環境，公園綠地禁止烤肉及施放煙火等活動，若違反將開罰1200到6000元，提醒民眾務必遵守，以免「歡樂自己、苦了公園」，共同保護公園環境及確保公眾安全。

工務局表示，長年以來烤肉已成為慶祝中秋節的家戶活動，且在烤肉過中秋時，民眾也習慣施放鞭炮、燃放煙火，增添過節的氣氛。但因公園綠地擁有提供休閒漫步的休憩環境，以及茂盛多樣的的植栽種類，為保護這些得來不易的資源，市府於2012年12月21日公布施行《台南市公園綠地管理自治條例》。

工務局說，根據《台南市公園綠地管理自治條例》第9條規定，公園、綠地內禁止營火、野炊、烤肉、夜宿、燃放鞭炮、施放天燈等活動，提醒民眾務必遵守規定，不要到公園綠地烤肉、施放煙火或鞭炮，一旦查獲便將開罰。

工務局還強調，目前登革熱疫情仍然相當嚴峻，市民中秋連假到公園遊憩時，應避免留下積水容器，以免蚊蟲孳生；如有出現登革熱症狀，更應及時就醫，共同守護台南的城市環境及健康。