桃園市長張善政昨天與法國在台協會主任Franck Paris交流，張善政介紹桃園是台灣國際機場所在地，航空相關產業外，積極發展智慧城市計畫，期待藉由科技落實淨零碳排，歡迎法國在台協會將法國的文化、學術、企業及科技帶來桃園。

張善政表示，桃園是台灣工業產值最高城市，工商業發達，市政府利用智慧科技治理城市，希望借鏡法國技術及經驗，解決交通壅塞問題，並帶領產業邁向淨零碳排目標，落實ESG，此外也希望與法國城市有航空產業上的交流。

張善政指出，市府今年主辦的第2屆「2023桃源國際藝術獎」，透過國際徵件選出藝術家至桃園實地展覽，進而強化國際交流，接軌國際藝壇。今年法國藝術家戴爾芬・普伊耶（Delphine Pouillé）以作品《引體向上》獲得首獎桃創獎，而第3屆「桃源國際藝術獎」將於2025年舉辦，屆時桃園市立美術館也將落成，希望藉以建立更多與法國藝術家合作機會。

教育方面，張善政提及大園國際高中推動國際文憑課程，鼓勵學生學習英文以外的第二外語，很樂意與法國在台協會合作推動高中學生在學期間取得相關國外文憑，在畢業後進一步前往法國就學。體育方面，桃園各項運動皆有傑出表現，近期青、少棒在國際賽舞台表現突出，獲獎無數，成都世大運選手中也許多選手來自桃園，2024年法國巴黎奧運，桃園一定不會缺席。

主任Paris說，法國有許多具尖端技術的高科技企業及新創公司，不論智慧城市或淨零碳排目標的達成，法國在台協會將居中協助媒合法國城市及企業代表團來台交流。另一方面，法文作為國際上科技、學術與研究等面向的語言媒介，希望以桃園大園國際高中為起點，推廣法語國際文憑，鼓勵學生學習法語，畢業後順利接軌國外深造。

此外近期適逢桃園舉行辦理世界客家博覽會，張善政也特別致贈世客博特製酸柑茶禮盒，歡迎主任Paris空閒時間多到桃園走走，發掘這塊美麗的土地，認識各個面向的桃園。