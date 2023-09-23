流感疫情已進入流行期，疾管署資料顯示近期流感疫情呈上升趨勢，台中市類流感總就醫數已近15000人次。而9月開學後也使校園內成為容易發生群聚傳播案件的地點。市議員江肇國呼籲，市府可加強宣導各級學校師生參考「生病不上學、不上班」的指引，在流感疫苗到貨前也要為「到校接種服務」做好準備，並且要針對歷年接種率都較低的「幼兒族群」加強接種服務及宣導。

江肇國說，根據市府提供資訊，台中市高中職以下學校自9月1日至今類流感的校園群聚通報已有9案，分別為國小5案；國中2案；高中職2案，類流感通報人數近百人。他也說，近期類流感門急診總就診人次呈上升趨勢，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。而校園屬於流感高傳播場域，是市府需加強監測的區域。

江肇國呼籲市府加強宣導各級學校師生參考「生病不上學、不上班」的指引，在流感疫苗到貨前也要為「到校接種服務」做好準備，並且要針對歷年接種率都較低的「幼兒族群」加強接種服務及宣導。(戴志揚翻攝)

江肇國表示，前陣子新冠疫情解封，防疫意識的鬆懈，連帶著兒童對於疫情前可能造成流行的病毒，大都沒有抵抗力。再加上群聚機會增加，各種病毒就更容易在兒童之間流行。

江肇國強調，今年度流感疫苗排定10月2日起可進行施打，接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力。這期間教育局可加強宣導台中市內各級學校師生，如發現疑似流感病例，參考「生病不上學、不上班」的指引，以避免進一步傳染。

江肇國呼籲，在流感疫苗到貨前，衛生局也應規劃好「到校接種服務」，以預防校園內遭傳染病毒的風險。他也提到，過往台中市6個月以上至入學前的幼兒流感疫苗接種率都偏低，市府應當針對此族群加強疫苗接種的服務及宣導。