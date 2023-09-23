桃園市南崁區今早發生一起車禍，有輛自小客車切入內線車道，結果遭後方聯結車撞上，小客車四輪朝天翻覆，聯結車則撞進分隔島，2名駕駛皆受到輕傷，自行評估後無就醫意願。
蘆竹警方指出，該車禍案件發生於23日早上8點57分，31歲阮姓男子駕駛著自小客車切入車道內線，後方48歲的王姓聯結車駕駛疑因煞車不及撞上，所幸2名駕駛只有受到輕傷，皆拒絕送醫，經酒測值皆為0。
現場照片顯示自小客車遭撞擊後呈現四輪朝天，而聯結車也撞上分隔島，警方也趕緊前往車禍現場進行交通管制，將交管直到現場恢復原狀為止。
桃園市南崁區今早發生一起車禍，有輛自小客車切入內線車道，結果遭後方聯結車撞上，小客車四輪朝天翻覆，聯結車則撞進分隔島，2名駕駛皆受到輕傷，自行評估後無就醫意願。
蘆竹警方指出，該車禍案件發生於23日早上8點57分，31歲阮姓男子駕駛著自小客車切入車道內線，後方48歲的王姓聯結車駕駛疑因煞車不及撞上，所幸2名駕駛只有受到輕傷，皆拒絕送醫，經酒測值皆為0。
現場照片顯示自小客車遭撞擊後呈現四輪朝天，而聯結車也撞上分隔島，警方也趕緊前往車禍現場進行交通管制，將交管直到現場恢復原狀為止。
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