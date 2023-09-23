屏東工廠大火釀悲劇，行政院長陳建仁今赴立法院專案報告並備詢，民眾黨立委張其祿也提到，消防員看到冒白煙就進去灑水後爆炸，如果可以掌握比較清楚，就不會馬上灑水；對此，陳建仁表示，因為現場狀況一直改變，根據現場指揮官確認，當4名消防員進入現場，還沒噴水就發生爆炸，所以跟原先所想像狀況不同，至於為什麼會失事，還需要進一步釐清。

屏東科技產業園區廠商發生大火，張其祿詢問是否有建立進駐制度，什麼樣條件才能進駐？對此，經濟部長王美花表示，廠商進駐包含裡面擺放的物質或是危險物質，如果有一定會列管，昨天初步看起來是按照相關規定設立，這並非危險物質工廠，裡面有一些橡膠跟黏著劑，要等後續消防單位調查。

環境部補充表示，105年食安危機後，就指示環保署成立全國化學物質，「明揚不在列管名單中」，但他裡面有一些化學物質，都可以從化學儀上面找到，都在管制內，是有盤點跟資料的。

張其祿指出，這次釀成4名消防員不幸身亡的主因是灑水，如果能掌握更多資訊，就能防止意外發生；對此，陳建仁表示，現場狀況一直在改變，根據現場指揮官再次確認，4位消防弟兄進入現場第一時間並未噴水就爆炸，跟原先媒體報導狀況不同，現場到底為何會失事？需要知道現場有什麼化學物質，為什麼瞬間爆炸，需要深入了解。