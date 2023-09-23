殉職消防員陳柏翰母親也前往殯儀館認屍，一度哭到全身癱軟，需要家人攙扶和坐輪椅才能移動。（林和生攝）

屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒至今逾15小時，目前現場仍持續悶燒，而今早殉職消防員陳柏翰母親也前往殯儀館認屍，一度哭到全身癱軟，需要家人攙扶和坐輪椅才能移動，而陳柏翰也有穩定的交往女友，曾經已提到過婚事，如今卻天人永隔，等不到攜手走向禮堂。

目前由於殉職消防員面部嚴重毀損，仍難認身分，因此透過家屬的DNA採樣做比對，而陳母也在殯儀館哭到癱軟、坐在輪椅上崩潰大哭。

據了解，陳母情緒依舊悲痛，目前因身體不適，已前往醫院檢查身體。