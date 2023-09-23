中秋節即將到來，為了感謝員警的付出與貢獻，中市第六警分局長賈立民及永福所所長賴進忠，特別與警友及義交一同致贈咖啡及蛋捲禮盒，以提振警察士氣，期許大家能全力做好各項警政工作，不負民眾的期待。

中市第六警分局長賈立民及永福所所長賴進忠，特別與警友及義交一同致贈咖啡及蛋捲禮盒，以提振警察士氣，期許大家能全力做好各項警政工作，不負民眾的期待。(戴志揚翻攝)

中市第六警分局長賈立民及永福所所長賴進忠，特別與警友及義交一同致贈咖啡及蛋捲禮盒，以提振警察士氣，期許大家能全力做好各項警政工作，不負民眾的期待。(戴志揚翻攝)

永福警友站站長蔡鳳英對於各項警政公益事項一向全力支持，擔任警友站長期間，對於員警不遺餘力地守護社會治安相當感動，常主動慰問員警及頒發破案獎勵金，藉以激勵員警士氣，這次特別在中秋節前贈送蛋捲禮盒給員警加油打氣，期盼員警們能在連假期間，持續守護社會治安。

永福義交副中隊長周坤賢，多年來默默奉獻協勤時，對於員警無論是炎炎夏日或是颳風下雨，都堅守著崗位疏導交通，讓用路人有安全的環境十分感動，所以特別在中秋節前，致贈自身研發的濾掛咖啡禮盒，期許員警持續努力，讓治安更穩定，交通更順暢。

分局長賈立民表示，治安及交通工作除了靠員警的努力，更需要民力的支持，非常感謝警友、義警們在中秋節前送上禮品，有民眾的支持，警方必定持續努力維護治安及交通，給市民一個安心的生活環境。