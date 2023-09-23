高珮熏因長期協助少年遠離毒品，獲得蔡英文總統頒獎表揚。（社會局提供）

曾經迷途的「飛行少年」，與家人站在鏡頭前拍攝全家福，是蘆洲少年中心主任高珮熏心中的多年的願望，她也靠著3、4年努力與這些年少輕狂的少年、少女掏心相交，終於實現願望，也讓這些曾在青春歲月中迷惘的年輕人，重新回歸家庭。

其中一個個案小宇（化名），因父母離異的關係，讓他自認沒有被愛過，也不懂如合去愛人，更因為父親忙於工作無暇照顧，讓他結交幫派的朋友，更染上毒品，價值觀偏差的他，總認為「錢會從天上掉下來」，而他的二姐也一樣染上吸毒的惡習，最後在社工的努力下，不僅戒斷毒品，也改善與父親的互動，姐弟2人與父親，加上久未謀面的大姐，一家人終於站在一起拍下全家福的照片。

在蘆洲少年福利中心服務長達11年的高珮熏，深知三蘆地區的文化背景因素，有許多因家庭因素而在人生中迷途的「飛行少年」，她運用年輕人的思維模式與服務個案相處，用他們的語言與其對話，透過長久下來的努力，逐漸建立關係，讓這群迷途少年少女終於導回人生正途。

高珮熏也知道年輕人的喜好，所以在中心就設立一個遊戲間，有PS5、Switch等遊戲機；年輕人愛唱歌，高珮熏就乾脆辦一個類似原子少年的歌唱大賽，取名為「原子蘆少」，讓少年暢所欲歌。她還為少年開辦咖啡廚房，找專業教少年沖泡咖啡，培養少年一技之長。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，服務少年就是要用少年的思維和語言，高珮熏正是有這樣的特質和「氣口」，才能獲得這群飛行少年的認同而願意交心。高珮熏也運用社工專業理論優勢觀點和復原力，在社區建立反毒藥師團隊，舉辦各式反毒宣導和營隊，成功輔導多名吸毒少年戒斷毒品，更在去年獲得蔡英文總統表揚。

社會局長李美珍表示，蘆洲少年福利服務中心委託天主教善牧基金會辦理，長期在地服務蘆洲與三重地區12到18歲的少年，提供個案輔導、親子諮詢、外展服務和司法後追，甚至藥物濫用個案追蹤輔導，以活潑、多元、自主、彈性的方式，協助青少年適性發展，並以優勢觀點和復原力，希望建立少年正確的人生觀，重建家庭親情倫理。