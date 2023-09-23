烏克蘭網路防禦首長今天告訴路透社，俄羅斯情報機構出動駭客將目標鎖定烏克蘭執法機關的電腦系統，試圖找出並取得與俄羅斯涉犯戰爭罪有關的證據。

路透社報導，烏克蘭國家特別通訊和資訊保護局（State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine, SSSCIP）局長史基浦（Yurii Shchyhol）說，這些駭客任職於俄羅斯外交部、內政與軍事情報機構，加強了針對烏克蘭檢察總署與記錄戰爭罪部門的數位入侵行動。

史基浦表示：「（駭客入侵）方向有所轉變，從聚焦能源設施轉向執法機關，而這些機關先前不常被鎖定為目標。」

他也指出，「將目標轉向法院、檢察官與執法單位，顯示駭客正在蒐集與俄國在烏克蘭涉犯戰爭罪有關的證據」，以追蹤烏克蘭的調查進度。

負責烏克蘭網路防禦事務的SSSCIP將在25日發布的報告中提到這些間諜活動。

根據路透社檢視過的報告副本，這些駭客也試圖蒐集在烏克蘭遭逮捕的俄國公民情報，期望能「協助這些人免遭起訴，並將他們帶回俄國」。

史基浦說：「我們已確認涉及這個活動的團體，是俄羅斯軍事情報局（GRU）與聯邦安全局（FSB）的一部分。」

俄羅斯外交部與聯邦安全局沒有立即回應路透社的置評要求。目前未能聯繫到俄羅斯軍事情報局置評。

基於安全疑慮，史基浦不願確切指出哪些單位被駭客行動視為攻擊目標。他又說，SSSCIP在今年頭6個月記錄到的網路安全事件次數，比2022年下半年增加了123%。

史基浦說，俄國駭客優先將政府機構視為攻擊目標，並且試圖駭入他們的電子郵件伺服器，但他沒有多做說明。路透社無法獨立證實史基浦或報告中詳述的任何駭客行為。