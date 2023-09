烏克蘭網路防禦首長今天告訴路透社,俄羅斯情報機構出動駭客將目標鎖定烏克蘭執法機關的電腦系統,試圖找出並取得與俄羅斯涉犯戰爭罪有關的證據。

路透社報導,烏克蘭國家特別通訊和資訊保護局(State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine, SSSCIP)局長史基浦(Yurii Shchyhol)說,這些駭客任職於俄羅斯外交部、內政與軍事情報機構,加強了針對烏克蘭檢察總署與記錄戰爭罪部門的數位入侵行動。

史基浦表示:「(駭客入侵)方向有所轉變,從聚焦能源設施轉向執法機關,而這些機關先前不常被鎖定為目標。」

他也指出,「將目標轉向法院、檢察官與執法單位,顯示駭客正在蒐集與俄國在烏克蘭涉犯戰爭罪有關的證據」,以追蹤烏克蘭的調查進度。

負責烏克蘭網路防禦事務的SSSCIP將在25日發布的報告中提到這些間諜活動。

根據路透社檢視過的報告副本,這些駭客也試圖蒐集在烏克蘭遭逮捕的俄國公民情報,期望能「協助這些人免遭起訴,並將他們帶回俄國」。

史基浦說:「我們已確認涉及這個活動的團體,是俄羅斯軍事情報局(GRU)與聯邦安全局(FSB)的一部分。」

俄羅斯外交部與聯邦安全局沒有立即回應路透社的置評要求。目前未能聯繫到俄羅斯軍事情報局置評。

基於安全疑慮,史基浦不願確切指出哪些單位被駭客行動視為攻擊目標。他又說,SSSCIP在今年頭6個月記錄到的網路安全事件次數,比2022年下半年增加了123%。

史基浦說,俄國駭客優先將政府機構視為攻擊目標,並且試圖駭入他們的電子郵件伺服器,但他沒有多做說明。路透社無法獨立證實史基浦或報告中詳述的任何駭客行為。