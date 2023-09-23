台北市長蔣萬安在參拜完社子島坤天亭後，也與社子島開發派民眾互動，握手、拍照來者不拒。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安在參拜完社子島坤天亭後，也與社子島開發派民眾互動，握手、拍照來者不拒。（丁上程攝）

社子島自救會在經現場溝通後，則是在現場留下抗議標語後就離開。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安23日上午前往視察社子島，除了前往社子島旁的北投焚化爐觀景台聽取簡報外，也到社子島的地方廟宇北興宮、坤天亭參拜，過程中也遇到社子島開發派的民眾夾道歡迎，蔣萬安也熱情地與民眾互動，握手、拍照來者不拒。蔣萬安表示，社子島的發展就剩最後一哩「區段徵收」的路要走，持續聽取地方聲音，也積極與中央內政部溝通，希望在兼顧發展與永續保留的前提下，讓社子島發展能夠繼續前進。

蔣萬安表示，社子島的發展歷經了防洪計畫、都市計畫，也已經通過了環境影響評估，現在就只剩下「區段徵收」最後一哩路。蔣萬安說，這個部分也持續聽取地方的聲音並且持續努力溝通，市府也了解內政部有意見，市府方面也都給予回覆，也希望中央能夠盡速核定開發案。

蔣萬安直言，區段徵收過程相關剔除的部分也擬定了3個原則，包含「包括面積達到500百平方公尺、同意的比例過半、不影響防洪計畫及主要計畫」，目前已經剔除了4件共7筆土地，會畫設為再發展區。至於針對文史保留，市府也邀集了文史專家及學者，並聽取地方居民的相關意見，就相關在地的文資、歷史聚落進行保留，來留下社子島的珍貴的文化軌跡。

至於與內政部的溝通方面，蔣萬安表示，中央對於歷史聚落的畫設保留可以在有一些考量，市府也也做了相關的檢討，並且回復給內政部，也希望中央、內政部地政司的專案小組，可以盡速的召集會議，市府也非常願意面對面直接溝通，這樣會更快、更有效。

而在聆聽簡報後，蔣萬安也實地前往社子島當地視察，在坤天亭參拜時，也遇到了社子島開發派的民眾夾道歡迎。蔣萬安也親民地越過原本設置的隔離線，與民眾問候，合照、握手來者不拒，蔣萬安也不斷喊話民眾「你們辛苦了」、「抱歉讓你們等了這麼久」；至於社子島自救會的民眾，則是在現場留下抗議標語後就離開，並未發生近一步的衝突。