位在屏東加工出口區的高爾夫球代工廠「明揚國際」昨（22）日傍間發生大爆炸，後續造成進入火場搶救的消防隊員3殉職1失聯，屏東縣長周春米整晚守在火場旁，百感交集。對於這次災難，她在今凌晨3時許於臉書發文表示，「沉痛的夜，難眠的夜」，並向家屬保證，絕對會查明原因，做好善後工作。

屏東科技產業園區明揚高爾夫球廠22日發生爆炸，火場持續悶燒，清晨依然冒出濃煙直沖天際，工廠屋頂在爆炸中被掀開。（黃子明攝）

周春米在臉書發文表示，昨天傍晚，消防弟兄在第一時間趕赴火場，突來爆炸燃燒，讓四位弟兄受困，其中三位殉職，還有一位仍失聯中。自己一整夜站在火場旁，心情千萬斤沉重，但還是要說，「弟兄們，任務結束，請安心休息！」

除此之外，周春米還提到，自己中途一度趕赴殯儀館慰問殉職同仁家屬，「面對家屬的悲傷欲絕，我無言以對，只能深深鞠躬，彎腰致歉，表達最深的哀悼！」

周春米最後強調，這暗夜太殘忍，大火太無情！願逝者安息，盼傷者早日康復，更請家屬節哀保重，「我們保證，一定查明原因，做好後續善後工作！」

對於此次惡火造成的死傷，衛福部長薛瑞元今在立法院備詢前的受訪中也表示，除了一名現場死亡的罹難者沒有算在緊急醫療系統裡，目前送醫96人，到院死亡1人，尚有16人在ICU（加護病房）。