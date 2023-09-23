高市議員林智鴻22日偕同美國奧勒岡（Oregon）州眾議員Paul Evans與前眾議員Brian Clem拜會高雄市長陳其邁。（柯宗緯翻攝）

高市議會國民外交促進會長、高市議員林智鴻22日偕同美國奧勒岡（Oregon）州眾議員Paul Evans與前眾議員Brian Clem拜會高雄市長陳其邁，推動高雄與奧勒岡州聯合救災演訓、產業教育合作、友好港口締結，也有意在高雄設立貿易辦事處，促使雙方夥伴關係能更全面。

陳其邁指出，高雄、奧勒岡州具有長期友誼基礎，其州內波特蘭市（Portland）為高雄市的姐妹市，今年恰好締結姐妹市第35周年，兩位現任與前任眾議員的來訪，對於深化雙邊各項國際合作具有代表性意義。

美眾議員Paul Evans、前眾議員Brian Clem提到，感謝高市議員林智鴻安排拜訪高雄市長陳其邁，複合性安全環境（complex security environment）對全球各國形成共同的挑戰，聯合救災演訓與急難救助是台美雙方需共同推動的關鍵領域。

兩人更說，高雄位居台灣國土安全防衛的核心，擁有深水港與相關港灣設施等優勢，是奧勒岡州希望積極促成公共安全（public safety）合作的城市，企盼雙邊能在未來1年內達成協議，展開相關雙邊交流。

林智鴻指出，高雄完整產學研廊帶也是奧勒岡州企盼推動雙邊交流的領域，市長陳其邁也在致詞中提及高雄擁有供給關鍵零組件的高階製造能力，比如美商波音公司。

林智鴻補充，美眾議員Paul Evans與前眾議員Brian Clem共同提及，目前美國多州已表達在台設立貿易辦公室的意願，期待透過此次拜會契機，共同推動奧勒州於高雄設立貿易辦事處，促使雙方夥伴關係能更全面，陳其邁與他都共同表達歡迎與感謝，也說明將共同在市府與議會層級提供相關協助。