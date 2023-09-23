因應新北市三重第二行政中心園區及二重重劃區的建設，預估當地未來停車空間需求將增加，新北市工務局於興穀國小校舍操場下方興建共構地下停車場，工程於今（23）日開工，副市長陳純敬主持開工典禮，期許工程如期如質完工，紓解當地停車需求。

陳純敬表示，市長侯友宜非常重視新建公共設施並提供服務民眾需求，要求均衡溪北、溪南地區發展。三重第二行政園區未來將帶來大量洽公人潮，加上附近二重重劃區也陸續發展中，可以預見當地的停車需求將會大量增加，所以希望透過興建地下停車場來緩解周邊道路停車空間不足的問題，因此與興穀國小校舍改建工程一併共構地下停車場因應。

工務局長祝惠美表示，興穀國小校舍改建工程總經費3億3千餘萬元；校舍操場下方一併共構興建地下停車場的工程經費約7億5千萬餘元，規畫可提供329格汽車位及70格機車位，全區為智慧停車場並預留電動樁車位，整體工程預計2025年8月完工啟用。

新工處長王益翔說明，興穀國小改建工程的目標是建構安全學習環境、提昇公共服務及多元休憩場所，已陸續完成校舍、社福大樓及神農百草公園等設施，本工程就是興穀國小校舍改建的最後一塊拼圖，完工後可提供學生完整運動空間及教學場所；地下停車場是透過校地退縮引進自然通風採光的下沉式廣場，和周邊環境結合一改過去停車場封閉的刻板印象，同時也創造人行友善街角廣場，兼具滿足民眾停車需求及駐足休憩的最佳環境。