黃昆輝教授教育基金會23日舉辦「失落的20年，推展終身教育不能等」焦點座談，基金會董事長黃昆輝（如圖）致詞。（張鎧乙攝）

我國曾是全球最早公布《終身學習法》的國家之一，南韓政府還曾特地指派學者來台考察，但近20年缺乏進展，學者不僅擔憂終身學習教育的發展，也憂心台灣如何因應AI浪潮，直言目前最能跟緊浪潮的詐騙業，呼籲政府與相關單位重視這起現象。

黃昆輝教授教育基金會今天舉辦「失落的20年，推展終身教育不能等」焦點座談。黃昆輝基金會董事長黃昆輝在致詞時表示，基金會曾在5月發表民調，全國約8成民眾認同終身學習是國家最有利投資，逾5成國人認為總統候選人應將發展終身教育作為政見。

黃昆輝提到，我國在2002年便公布《終身學習法》，是全球最早頒布此法的國家之一，南韓政府還特別以經費補助學者來台考察。如今20年過去，終身教育卻顯得消退沉寂，沒有任何進步，「有失落20年之感」。

南華大學校長林聰明認為，AI時代的來臨，是終身教育的挑戰與機會，不過當前最能跟緊AI浪潮的卻是詐騙業，讓人防不勝防，想要提升民眾自我保護力，終身學習就是最好的方式，例如教導親友們平時設定好通關密碼等作法，盡可能降低受騙風險。

台灣高齡自主學習團體發展協會理事長黃富順說，我國《終身學習法》頒布後，至今只修正2次，而南韓在2000年公告此法後，修法16次，「已經跑在前面，台灣在後頭連灰塵都看不到！」

黃富順建議，台灣現在終身教育推展機構主要位居於社區大學、樂齡中心，但多半都是借用中小學場地，缺乏獨立場所與正式人員配置，應參考美國社區學院、日本公民館等組織，還有先進國家近來也紛紛推出學分銀行、學習帳戶制、國家資歷架構、終身學習券等，也可供我國作為借鏡。