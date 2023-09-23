翟姓男子至超商偷酒被識破，警方循線逮捕歸案。（板橋警分局提供）

翟姓男子身揹13案通緝，逃亡220天，仍被警方查緝到案。（板橋警分局提供）

65歲翟姓男子偷遍全台灣，身揹13案通緝，逃亡220天，他因缺錢花用，日前到新北市超商偷酒失風被識破，隨即逃逸無蹤。警方循線找到翟男，竟還想用假身分冒充他人，最後才坦承真實身分，被警方解送歸案。

警方調查，翟男遭基隆、台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、士林、台中、嘉義、台南、高雄等地檢署通緝，其中12案為竊盜案，1案為詐欺案，從發布通緝至板橋警分局逮捕到案，共逃亡220天。

板橋警分局指出，信義派出所20日中午12時接獲報案，板橋1間超商有竊嫌行竊失風逃跑，經警員進行身分辨識，發現竊嫌竟然是偷遍全台的翟姓慣竊。

警方分析翟男作案及行動模式，鎖定翟實際落腳處，22日下午5時，前往板橋區四川路二段拘捕翟男。他見到警員時，氣定神閒背誦他人年籍資料，警員欲帶翟比對指紋時，仍老神在在。

直到警員直接表明查緝時，翟心知難逃法網，終於坦承真實身分，訊後被解送新北地檢署歸案。

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