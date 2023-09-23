屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒至今逾19小時，而在中午12時許又找到一具遺體，目前罹難人數攀升到6位，消防人員3位，員工3位，至今仍有3人生死未卜。

消防員漏夜搶救屏東大火 暖心飲料店老闆號召外送員送物資
悲痛！屏東明揚國際爆炸害4消防員殉職 100人受傷6失聯
一噴水就爆炸！殉職消防員全面目全非 家屬採DNA比對
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