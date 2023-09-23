又尋獲1位罹難員工！明揚國際爆炸已害6死 剩3人失聯 12:172023/09/23 中時 楊舒婷 、 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前罹難人數攀升到6位，消防人員3位，員工3位，至今仍有3位員工生死未卜。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒至今逾19小時，而在中午12時許又找到一具遺體，目前罹難人數攀升到6位，消防人員3位，員工3位，至今仍有3人生死未卜。 消防員漏夜搶救屏東大火 暖心飲料店老闆號召外送員送物資 悲痛！屏東明揚國際爆炸害4消防員殉職 100人受傷6失聯 一噴水就爆炸！殉職消防員全面目全非 家屬採DNA比對 #屏東縣 #屏東加工出口區 #爆炸 #消防員 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 等不到新郎！殉職消防員陳柏翰殉職 母認屍痛苦癱軟坐輪椅 11:522023/09/23 社會 屏東惡火奪命！殉職勇消陳柏翰家屬認屍 全身癱軟趴桌痛哭 08:502023/09/23 社會 屏東科技園區爆炸多人送醫 陳其邁：全力支援救災 07:022023/09/23 社會 疑失聯第4名消防員？遺骸「燒到只剩骨頭」難以辨認 12:262023/09/23 社會 屏東工廠爆炸百人傷亡 女模弟是員工「差一秒躲死劫」 驚悚過程曝 11:022023/09/23 娛樂 重機具開挖失聯「4員工1消防員」 家屬現場守候焦急盼望 09:102023/09/23 社會 空拍畫面曝光！3消防車遭「炸爛壓毀」 現場成廢墟 11:152023/09/23 社會 明揚惡火殉職消防員「增至3人」 深夜再拉出2具遺體 00:582023/09/23 社會 屏東明揚國際惡火再奪2命 尋獲2男女失聯員工遺體 08:362023/09/23 社會 「一進去就爆炸」 工廠入口被堵死 消防員曝保命關鍵 07:312023/09/23 社會 明揚國際火場發現部分遺骸 待確認是否為第4名受困消防員 02:552023/09/23 社會 孝子殉職消防員陳柏翰 為顧單親母請調屏東 同事悼「小蝦好走」 10:192023/09/23 社會 鼻酸！罹難施姓消防員岳母悲痛認屍 淚泣：不敢讓2小孩知道 08:502023/09/23 社會 鍾爸爸抱歉！從小向消防舅舅看齊 鍾吉垣殉職父哀痛不已 09:262023/09/23 社會 還原救災現場！周春米：並沒射水、一喊撤退就爆炸 10:592023/09/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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