屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，警消漏夜搶救，大火持續悶燒至今逾19小時，而在中午12時許又找到一具遺體，目前罹難人數攀升到6位，消防人員3位，員工3位，至今仍有3人生死未卜。