進口蛋爭議不休，農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕曾踢爆巴西蛋錯標效期，重批農業部「瞎扯蛋」，未料遭網友私訊威脅家人安危，昨日宣布停止更新粉專，對此，台東縣長饒慶鈴今於臉書以「禮義廉恥」批打壓，隔空力挺Lin bay加油。

「Lin bay好油」版主林裕紘22日晚間發文表示，成立粉絲團評論政府，受到很多批評跟抹黑，過去也曾經被威脅過家破人亡，如今包含妻子、家人在內安全受到威脅，「我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中」。

文末宣布，停止更新粉絲專頁，也不會再上節目公開露面，並向支持者表示，「我需要一些時間整理我的思緒，需要一些時間來好好想想我的下一步，也謝謝過去大家的支持」，至今臉書粉私專頁關閉，無法搜尋。

對此，台東縣長饒慶鈴今早於臉書發文表示，「禮、義、廉、恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡！Lin bay 加油！」，批網軍抹黑打壓、威逼噤聲之舉，其中「禮義廉恥，國之四維，四維不張，國乃滅亡」此段話出自《管子．牧民篇》，意指如果禮義廉恥不能得到推行，國家就會滅亡。

不少網友隨後紛紛留言「不要學那些人連臉都不要了」、「今天我們不為他站出來，明天我們連站都站不起來」。