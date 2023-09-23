屏東科技園區內的明揚國際公司昨發生大火，釀成4名消防員殉職的悲劇，國民黨立委王鴻薇今在立法院質詢時爆料，明揚公司曾被員工投訴，有超時、工作環境惡劣，被形容為血汗工廠。對此，勞動部長許銘春也指出，這家公司從2021年至今已連續3年因員工工作超時，陸續被加重開罰。

王鴻薇指出，明揚公司很多員工和前員工在媒體投訴，都顯示出這家公司被形容是血汗工廠，過去也有判例，有超時的工作，整個工廠環境很惡劣，造成爆炸，而這家公司的工作環境就是充滿粉塵、高熱和強鹼，過去判決書他們是敗訴，請問勞動部是否曾經接獲陳請或投訴？

對此，許銘春表示，明揚公司是位在經濟部加工出口區，相關的勞動條件是由經加區的屏東分處進行，掌握訊息銘揚公司因員工超時工作，有連續3次超時裁罰，分別是2021年5萬、2022年10萬和今年15萬，由此判斷經加區管理處有加重處罰。

許銘春指出，依照網路通報系統來看，員工職災狀況是卷夾、跌倒、骨折等，這部分相關勞動環境和職災勞動條件部分，等事情告一段落會跟經加處管理處這邊一同就相關勞檢。

王鴻薇強調，一定要徹查，判決書裡形容這家公司的工安事件1年就高達1百件以上，可見是一家劣跡斑斑的公司，爆炸是什麼原因，也要求行政院，要查明原因，這些年輕消防人員不能白白犧牲，也請部長掌握

對此，行政院長陳建仁表示，內政部長林右昌昨天也下去，爆炸情況按照現場指揮官所說，原因相當複雜需要到現場勘察才知道，會趕快查明爆炸真相和起火真相。