時尚貴婦Melody（殷悅，本名：劉恭顯）7月宣布離婚，卻傳出吳育奇透過律師提出「誘導簽不平等離婚協議」，控訴被奪上億房產，Melody不願多說細節，低調刪除宣布離婚文。近日她主持節目時，被來賓趙正平評價「太強勢」，Melody馬上變臉，傻眼地回：「我強勢？」當場嚇壞沈玉琳、趙正平。

Melody、沈玉琳主持的節目《11點熱吵店》今年首次入圍本屆綜藝節目主持人獎，兩人都興奮不已，Melody還為此落下感動的淚水。而近日播出的節目內容為探討婚姻關係，沈玉琳問Melody女人在兩性關係中最想要的是什麼，她秒回：「情緒價值。」

Melody遭吳育奇控訴誘導簽不平等離婚協議。（圖／FB@Melody時尚媽咪）

Melody進一步解釋，很多男人以為給另一半足夠的物質就算寵愛，但其實女人更渴望被看見、被聽見、被理解、被呵護、被疼愛，只要情緒價值滿足了，就願意為男人做牛做馬一輩子。現場女來賓聽完，都認同Melody的觀點。

此時，趙正平突然問：「那你知道我們男人要什麼嗎？」沈玉琳也加入戰局，問：「誰管我們的情緒價值呢？」Melody笑回：「這是互相的，你們的價值不只情緒，我們為你做很多事」，接著重申男人若做好情緒價值，女人一定會願意依附。但趙正平不認同，反嗆Melody：「你們女人是無底洞，要不完的」。

對此，Melody誇趙正平很疼愛現任女友，「我覺得你是很給情緒價值的」，讓趙正平一時語塞，被Melody虧表情從凶神惡煞轉變成溫柔和善，趙正平趕緊解釋：「你剛剛講是對一半也錯一半，對是說我遇到對的人，我當然願意給她情緒，如果不對的話，我就要把情緒給收回來了」，Melody表示認同，「所以我們還是要遇到對的人。」

沈玉琳猜測趙正平女友的個性，應該跟Melody完全不同，趙正平表示兩人確實差很多，還補充：「Melody太強勢了」，Melody聽到被如此評價，皮笑肉不笑地回：「我強勢？」讓沈玉琳不寒而慄，大呼：「你這樣子就很強勢！連我都害怕！」趙正平也狂做節目效果，出手擋Melody：「對，離我們遠一點。」逗得Melody笑到一時說不出話。

最後，沈玉琳走到Melody旁表示「我強勢」那句話真的很有殺傷力，再加上笑容更可怕了，而Melody稍微平撫情緒後，祝福趙正平「希望我們很快可以參加你的喜事」，不忘再虧：「等他娶進門他就知道了」。