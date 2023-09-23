不少民眾會在冬天前往日本滑雪，出發前一定要做好功課免得掃興。氣象專家指出，日本氣象廳評估，今年「暖冬」發生的機率達9成以上，由於全球暖化加上聖嬰現象影響，日本在10月中旬以前仍有機會出現30度高溫，連帶影響楓葉季及雪季，建議欲赴日滑雪的民眾可以在明年1月下旬再出發。

氣象粉專「林老師氣象站」發文表示，日本氣象廳公布了今年10至12月，以及12至明年2月的冬季氣候長期預報，由於全球暖化以及聖嬰現象影響，加上印度洋偶極振盪現象等衝擊下，今年的「高空噴流西風帶」會較氣候值來得偏北，北方冷空氣被鎖住在高緯度地區，可能南下的頻率也會跟著降低。

日本氣象廳預測，北日本的平均氣溫會接近或高於往年平均，東日本、西日本及沖繩地區平均氣溫將會高於往年，到10月中旬前，仍有機會出現攝氏30度的氣溫；評估「暖冬」發生的機率在90％以上。

粉專表示，高溫的天氣型態將連帶影響日本今年的楓葉季與雪季，提醒有安排前往日本賞楓行程的民眾，日期建議延後，11月中旬以後再出發為佳；另外受暖冬影響，預估日本今年降雪量接近往年平均或更低，想滑雪可以在明年1月下旬以後再出發，並考慮以北海道或東北地區較高緯度的滑雪場為宜。