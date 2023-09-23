大陸海軍巡航時解救兩名菲律賓漁民，救治後已移交菲方。（新華社英文）

大陸海軍巡航時解救兩名菲律賓漁民，救治後已移交菲方。（新華社英文）

大陸海軍巡航時解救兩名菲律賓漁民，救治後已移交菲方。（新華社英文）

大陸環球網23日引述新華社英文報導，共軍南部戰區海軍和中國海警22日消息，中國海軍「阿壩艦」近日在南沙群島東部海域巡航時，對兩名求助的菲律賓漁民提供了幫助。

報導稱，當時，兩名求助的菲律賓漁民其中一人被螺旋槳葉片劃傷造成失血，「阿壩艦」海軍官兵將二人救上船後，醫務人員為傷者清洗傷口、止血並包紮，並為二人提供食物和藥品。在傷者情況穩定後，「阿壩艦」官兵和中國海警聯繫了菲律賓方面，將這兩名菲律賓漁民移交給了菲方。