大陸環球網23日引述新華社英文報導，共軍南部戰區海軍和中國海警22日消息，中國海軍「阿壩艦」近日在南沙群島東部海域巡航時，對兩名求助的菲律賓漁民提供了幫助。
報導稱，當時，兩名求助的菲律賓漁民其中一人被螺旋槳葉片劃傷造成失血，「阿壩艦」海軍官兵將二人救上船後，醫務人員為傷者清洗傷口、止血並包紮，並為二人提供食物和藥品。在傷者情況穩定後，「阿壩艦」官兵和中國海警聯繫了菲律賓方面，將這兩名菲律賓漁民移交給了菲方。
大陸環球網23日引述新華社英文報導，共軍南部戰區海軍和中國海警22日消息，中國海軍「阿壩艦」近日在南沙群島東部海域巡航時，對兩名求助的菲律賓漁民提供了幫助。
報導稱，當時，兩名求助的菲律賓漁民其中一人被螺旋槳葉片劃傷造成失血，「阿壩艦」海軍官兵將二人救上船後，醫務人員為傷者清洗傷口、止血並包紮，並為二人提供食物和藥品。在傷者情況穩定後，「阿壩艦」官兵和中國海警聯繫了菲律賓方面，將這兩名菲律賓漁民移交給了菲方。
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