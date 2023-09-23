大直基泰事故造成民宅下陷，北市建管處預計在25日將下陷民宅拆除，命令基泰建設擔起拆除責任，但台北市議員陳怡君今(23)日指出拆屋計畫書至今仍未通過，質疑25日是否能順利進行拆除；建管處官員強調會要求對方盡速補件送審，目前仍擬定25日展開拆除作業，但陳怡君反批建管處對基泰相當包容，「整個市府都是基泰的門神」。

陳怡君指出，25日就要拆屋，但對於拆屋的安全計畫以及防塵防噪措施，基泰與台北市政府都沒有給任何答案，對於已經返家的住戶，除了擔心鄰房繼續受損，當大型機具再次輾壓附近的馬路，或再經過鄰房，會不會造成房屋下陷或建築物受損，這些市府都沒有向周遭住戶說清楚，是否會疏散周邊居民也不清楚，實在是很不負責。

對此，都發局主任秘書史維斌指出，針對下陷民宅的拆除問題，後續建管處會請基泰擬定相關的施工計畫，確保在拆除的過程中，降低對周邊的影響，包括塵土、噪音都會做出非常詳細的規畫。

建管處使用科長趙國鑫指出，下陷民宅的拆除工作，會在最安全、最快速的前提之下進行，建管處也委託台北市建築師公會共同檢視拆除計畫，但由於基泰送來建管處審查的拆除計畫只是制式範本，跟危樓的實際拆除情形有出入，因此昨(23)日已退回，要求基泰建設重新擬定拆除計畫。

趙國鑫強調，一定會在安全的前提之下完成拆除工作，目前還是預計在25日展開拆除作業，會嚴格要求在拆除前要有完善的拆除計畫，另外拆除過程中恐會需要疏散周邊居民，也會按照拆除計畫的必要工期做決定，同時也要求基泰以低噪音、減少敲擊式的工法來執行拆除，所以整體工期恐會拉長至約12個工作天。

不過對於陳怡君仍質疑市府難以制約基泰建設，她直言基泰的拆除計畫拿不出來、修改不了，但北市府對基泰還是相當包容，不僅還是仍以預計的時間展開拆除作業，還幫基泰背書稱25日一定會交出拆除計畫，譏諷北市府根本就是基泰的門神，「幫基泰擦屁股擦到非常習慣」。

住在3弄雙號的張女士表示，周邊居民的房屋仍有潛在性下陷以及傾斜的問題，請北市府一定要好好監督基泰，或是請市府幫忙解決這個問題，不要只是修修補補而已，這樣治標不治本、流於表象而已。

她也說，看到下陷民宅要拆除，擔心周邊房屋原本脆弱的結構更加雪上加霜，盼市府能加強把關。