桃園市楊梅警分局落實交通安全月宣導，深入轄內多間學校，強化學生交通安全觀念。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

9月為交通安全月，桃園市楊梅警方除持續宣導各項交通安全措施外，也持續稽查噪音車輛，9月到目前已執行3場次「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共開罰21部車輛，並限期改善後複驗。

楊梅警分局落實交通安全月宣導，深入轄內多間學校，強化學生交通安全觀念，以今年交通安全月主題「人本交通停讓文化」、口號「車輛慢看停、行人安全行」為主軸製作宣導素材，宣講如何安全路過馬路，並灌輸「行人過馬路時，應行走行人穿越道」守則，讓學生擁有「快樂陪同學上課、平安等家人下課」的生活環境，宣講過程簡單明瞭，師生頗有興趣詳細聆聽，讓宣導成效事辦功倍。

楊梅警方也在9月配合環保局分別於楊梅及新屋區永安漁港執行3場次取締改裝噪音車輛聯合稽查勤務，共攔查32輛汽、機車，有21部車輛噪音超標，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期改善後進行複驗，在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，本年度共通報805件，環保局已通知車主強制驗車達639件，盼以強勢執法，捍衛用路人行車安全，還給民眾安寧生活環境。

楊梅分局表示，9月為交通安全月，主題為「人本交通停讓文化」，呼籲用路人應遵守「車輛慢看停、行人安全行」，另為確保市民生活安寧，警方也持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，有效遏止改裝噪音車輛。