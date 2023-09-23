花蓮秀林鄉23歲陳姓男子與陳姓、游姓友人飲酒起衝突，遭毆打致死，案經花蓮地檢署偵結，將2被告依共同涉犯傷害致死罪嫌起訴，全案移審花蓮地方法院，本案屬國民法官法第 5 條第 1 項第 2 款所規定案件，地院接案後，由國民法官專庭抽籤分案負責，此案為花蓮首案國民法官案件。

今年7月29日，陳男在秀林鄉富世村民宅前，被人發現倒臥在路旁，警方到場起初以為只是酒醉路倒，卻發現陳的頭部有明顯外傷、失去意識，驚覺有異，送往慈濟醫院救治。但顱內出血傷勢嚴重，8月1日傷重不治。

新城警分局調閱監視器並訪查陳男親友及目擊民眾，陳男於案發前，與朋友28歲游姓男子、31歲陳姓男子在秀林鄉崇德村喝酒，酒後3人起口角衝突，游男持獵槍對空鳴槍嚇阻。陳男受傷後，由附近鄰居攙扶回家，游男與陳男仍怒氣難消，再把他拉到路邊毆打，看人沒反應後，便遺棄在現場逃逸。

花蓮地檢署檢察官黃蘭雅偵辦，扣得獵槍送驗，游男遭羈押，並認為游姓、陳姓被告共同涉犯傷害致死罪嫌，全案偵查終結起訴，該案因屬國民法官法第 5 條第 1 項第 2 款所規定之案件（國審案件），起訴後移由花蓮地方法院依國民法官法進行審理。

花蓮地方法院今天表示，依地院刑事庭分案要點規定，由國民法官專庭輪分，由電腦抽籤分案結果，分由國民法官專庭刑事第四庭審理，合議庭成員為審判長（兼受命法官）梁昭銘、法官曹智恒、法官林思婷，未來依國民法官法及刑事訴訟法相關規定審理。

此外，地院說，因本案被告游男偵查中羈押，檢方移審地院接案，由未審理本案的國民法官專庭輪分辦理，並經電腦抽籤結果，由刑事第三庭承審羈押審查，合議庭成員為審判長（兼受命法官）黃鴻達、法官韓茂山、法官簡廷涓，預定今天下午2時30分召開審查庭，由法官裁定是否續押。