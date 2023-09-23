屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，火勢猛烈至今天中午仍持續悶燒，黑煙不斷從廠內冒出，而蔡英文總統也南下勘查火災現場，她表示，針對此次事件內政部也在做各項調查，希望能盡速召開事故調查會，希望能盡快釐清事故原因，也請相關單位提供家屬最即時的幫助。此次救援的難度很高，我要跟救災的警消、同仁說聲辛苦了，中央將會持續協助地方恢復正常生活。

蔡英文表示，昨天傍晚屏東科技產業園區發生火警，造成4位消防人員殉職，還有許多同仁受傷，昨晚在第一時間屏東、高雄地方政府都投入救災，中央的部長跟署長也緊急南下來協助縣長處理此次火警，我們也持續投入救援行動。剛才我進來的時候有看到救災同仁相當疲憊，也請同仁注重自身安全，衛生福利部將持續協助。

針對此次事件內政部也在做各項調查，希望能盡速召開事故調查會，希望能盡快釐清事故原因，也請相關單位提供家屬最即時的幫助。此次救援的難度很高，我要跟救災的警消、同仁說聲辛苦了，中央將會持續協助地方恢復正常生活。