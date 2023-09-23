大陸央視新聞用戶端報導，中國國家主席習近平9月23日上午在杭州西湖國賓館，會見出席第19屆亞洲運動會開幕式的柬埔寨國王西哈莫尼，強調中柬命運共同體建設將持續走深走實。

習近平指出，很高興再次見到西哈莫尼。今年是中柬建交65周年和中柬友好年。年初春暖花開之際，在釣魚台國賓館會面。秋高氣爽之時，又在西子湖畔重逢，共同見證杭州亞運會開幕。兩國領導人像走親戚一樣常來常往，正是中柬命運共同體的生動體現。

今年是習近平提出親誠惠容理念10周年。他認為，中柬關係集中體現了這一理念和與鄰為善、以鄰為伴的周邊外交方針。相信在雙方共同努力下，中柬命運共同體建設將持續走深走實。

中方珍視同柬埔寨王室的特殊友誼，高度重視中柬關係發展，支持柬方走符合本國國情的發展道路，將繼續全力支持柬埔寨實現穩定和發展，支援柬埔寨在國際和地區舞臺發揮越來越重要的作用。

稍早，習近平9月22日下午在杭州西湖國賓館，密集會見4位外方領導人，其中2名中東地區國家領導人敘利亞總統巴夏爾·阿塞德、科威特王儲米沙勒。兩名國際體育組織負責人國際奧林匹克委員會主席巴赫、亞洲奧林匹克理事會代理主席辛格。