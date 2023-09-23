「虹夕諾雅 谷關」為業主汶山企業委託星野集團經營管理，鋼筋大廠豐興轉投資持股18％，為星野集團首次在台灣打造的頂級溫泉度假村，也是虹夕諾雅品牌第2所海外設施。酒店50間客房均有半露天溫泉，並有大浴場、戶外泳池、SPA、餐廳等設施。

問：能否簡單介紹進入星野集團後的經歷？最初從人事、總務職務起步，相關經驗對現在擔任總經理有什麼幫助？

答：最初是1998年進入山梨縣酒店服務，當時酒店還不是星野集團據點，2001年由星野集團接手成為「RESONARE山梨八悅」（註）。初進業界時做了很長時間的房務人員，後來成為管理者後，開始著手進行現場營運的調整及客房修繕。

為了增廣見聞、觀摩其他國家的酒店如何營運，我選擇前往加拿大留學1年，歸國後入社擔任北海道「星野集團TOMAMU渡假村」的人事及總務工作，2020年擔任親子渡假村「RISONARE熱海」總經理，2022年8月轉任「虹夕諾雅 谷關」總經理。

我認為「一家酒店若沒有人便無法營運」，也是最初選擇人事及總務工作的原因，有很多機會能接觸形形色色的人，也可以聆聽來自各方的不同意見及想法，使整體視野變廣闊。這些在人事和總務工作時的積累知識，即使狀況不同，仍有很多技巧迄今還受用。

（註）「RESONARE山梨八悅」前身為大型零售百貨商MYCAL投資興建、1992年開幕的會員制酒店「RISONARE小淵澤」，隨著MYCAL經營不善於2001年破產重整，星野集團於同年接手經營，為集團跨出根據地輕井澤、開始在日本拓展營運據點的起點。

問：福井總經理過去曾否到訪台灣？什麼契機決定從「RISONARE 熱海」轉戰「虹夕諾雅 谷關」擔任總經理？

答：先前為了尋求優秀人才，會固定來訪台灣的校園徵才，像是台北或高雄。過去在TOMAMU工作時約莫1年來台出差1次，大約來過5、6次，主要是向設有日文系的學校詢問有無來日工作找尋人才，來台灣接任「虹夕諾雅 谷關」總經理後有更多機會。

決定來台接任「虹夕諾雅 谷關」總經理，一部分是自己對海外據點就很感興趣，希望讓視野更廣闊，另一方面是，星野集團的發展願景是成為「世界具競爭力的飯店經營管理公司」，有越來越多機會提供我們如何在海外經營業務，恰好這次有了這個機會。

問：「星野集團TOMAMU渡假村」為頗受台灣人喜愛的熱門觀光景點之一，過去在「星野集團 TOMAMU渡假村」任職時，是否有與台灣旅客接觸的經驗？

答：當時主要是從事人事及總務工作，比較沒有機會在前台接待服務客人。不過，因為人事工作遇到許多利用打工度假前來工作的台灣留學生，跟台灣員工閒聊的機會較多，因此來到這裡有種親切及熟悉的感覺。若因公到台北出差時，也會跟過去曾共事的台灣員工聯繫。

問：星野集團內部的女性總經理人數多嗎？

答：據我所知，「虹夕諾雅 東京」的總經理也是女性，更早之前是夏威夷據點（位於夏威夷州歐胡島的「星野集團 The Surfjack Hotel & Swim Club」）總經理為女性。不過，若加計其他品牌，星野集團的女性經營高層確實還不多。