東布羅夫斯基在上海舉辦的年度外灘金融峰會（Bund Summit）上表示，去年歐盟與中國的雙邊貿易額創下歷史新高，但卻「非常失衡」，貿易逆差逼近4000億歐元。
這位歐盟執委會副主席正在中國進行為期4天的訪問，試圖建立更為平衡的雙邊經貿關係。
在他訪問中國的前一周，歐盟執委會宣布將對中國的電動車展開反補貼調查，以決定是否對其開徵懲罰性關稅。在中國廉價電動車大舉壓境之際，保護歐洲汽車產業免於受到重創。
歐盟執委會副主席兼貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）周六表示，歐盟無意與中國「脫鉤」，但需要在歐盟的開放性遭到濫用的情況下保護自己。
東布羅夫斯基在上海舉辦的年度外灘金融峰會（Bund Summit）上表示，去年歐盟與中國的雙邊貿易額創下歷史新高，但卻「非常失衡」，貿易逆差逼近4000億歐元。
這位歐盟執委會副主席正在中國進行為期4天的訪問，試圖建立更為平衡的雙邊經貿關係。
在他訪問中國的前一周，歐盟執委會宣布將對中國的電動車展開反補貼調查，以決定是否對其開徵懲罰性關稅。在中國廉價電動車大舉壓境之際，保護歐洲汽車產業免於受到重創。
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