教育部今天結合台南市政府在安平林默娘公園及周邊景區舉辦「全國反毒活動-反毒手牽手、幸福快樂GO」活動。（洪榮志攝）

教育部為推動「新世代反毒策略行動綱領」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，今天結合台南市政府在安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「全國反毒活動-反毒手牽手、幸福快樂GO」活動，並表揚執行反毒工作的全國教育績優單位，共有7個教育行政機關、12所大專校院、24所高中學校及30所國民中、小學獲獎，教育部政務次長林明裕期盼更多人加入推動反毒教育的行列，持續向下紮根。

鑑於新興、偽裝毒品的多樣化，經常包裝成咖啡包或糖果成為混和型毒品，為擴大防制學生藥物濫用的宣導效益，除教育部長潘文忠特別錄製宣傳片外，教育部還邀請跆拳道國手羅嘉翎擔任反毒反詐宣導大使，期盼透過多方及強力的宣導短片，傳達毒品無所不在的危害性，呼籲民眾拒絕毒品、防範詐騙。

今天的全國反毒活動，由林明裕及市府祕書長王揚智等人共同宣誓啟動，除展現推動反毒及反詐工作的決心，還號召民眾共襄盛舉，建立無毒淨和校園，活動也安排「3K健走」、「反毒反詐教育宣導」。

其中，3K健走路線循安平著名景點規畫，沿途行經大魚的祝福、安億橋河底景觀隧道、漁人碼頭、運河博物館、港濱歷史公園特色遊戲場，沿途還提供台南小吃及補給站，以補充體力及認識府城，並結合多媒體互動「緝毒神探」，以分組分區的反毒反詐教育宣導串聯趣味闖關，規畫不同的主題關卡，吸引許多親子共同參與。

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