韭菜的氣味濃郁，有人覺得香，有人避之唯恐不及，不過韭菜是營養密度極高的食物，含有大蒜素、多種維生素、膳食纖維，有助抗發炎，並促進體內毒素的排出，進而預防癌症。中醫師表示，韭菜同時具有補腎、補陽的功能，被稱為「起陽草」，因此出家人被禁止食用韭菜。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中表示，韭菜富含多種營養素，除可保護細胞黏膜，還可代謝許多毒素、降低身體發炎及罹癌風險，堪稱高經濟價值蔬菜。他解析韭菜的4大功效，包括消除疲勞、改善血液循環、預防傳染病、預防及抑制癌症。

洪永祥表示，韭菜含有大蒜素及維生素B1，這兩者可一起生成蒜硫胺素，可促進碳水化合物的代謝，產生ATP、即一種核苷酸，可作為細胞內能量傳遞的載體，讓人的精神體力變好。其次，韭菜中的大蒜素含量豐富，可清潔血液、預防血栓，增加好的膽固醇（高密度膽固醇）、減少壞的膽固醇（低密度膽固醇），可預防動脈硬化與心肌梗塞，因此具有護血管的功效。

他並表示，也因韭菜有大蒜素，可抑制幽門桿菌、葡萄球菌、鏈球菌的產生，加上韭菜富含β-胡蘿蔔素，可代謝合成維生素A，有助身體細胞黏膜的生成，增加防呼吸道的屏蔽功能，以防病菌的侵擾，因此可預防許多傳染病。此外，韭菜具有強力的抗氧化作用，可減少體內自由基、防止脂肪氧化，進而預防與抑制癌症。

中醫師陳潮宗則在《健康2.0》節目中表示，韭菜是相當好的護肝食物，另韭菜又稱「起陽草」，有補腎、起陽的作用，也因容易使人起心動念，因此出家人被禁止食用韭菜。